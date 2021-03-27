В Сочи на стадионе «Фишт» начался отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными России и Словении. Обслуживает встречу судейская бригада во главе с итальянцем Марко Ди Беллой.

Тренерский штаб команды хозяев определил в стартовый состав следующих футболистов: Шунин, Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Головин, Оздоев, Кузяев, Жемалетдинов, Дзюба, Жирков. В запасе остались Дюпин, Жиров, Заболотный, Караваев, Кутепов, Лунев, Миранчук, Мостовой, Мухин, Смольников, Соболев и Фомин.

Наставник гостей Матяж Кек остановил выбор на следующих игроках: Облак, Балковец, Бийол, Блажич, Зайц, Иличич, Куртич, Ловрич, Мевля, Шпорар, Стоянович.

В Сочи встречаются лидеры группы «Н». В первом туре россияне обыграли в гостях Мальту (3:1), словенцы дома нанесли поражение Хорватии (1:0).