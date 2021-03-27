Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко завоевали для команды максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине-2022.

Для того, чтобы сборная России могла отправить на Олимпиаду трех одиночников, Коляда и Семененко должны были на чемпионате мира в Стокгольме выступить так, чтобы сумма их мест не превышала 13. Фигуристы задачу выполнили: по ходу последней разминки в произвольной программе стало понятно, что Михаил не опустится ниже пятого места, Евгений — ниже восьмого.

Коляда набрал 272,04 балла по сумме двух выступлений и стал пятым, Семененко с результатом 258,45 — восьмой. Примечательно, что по технике Евгений обошел своего соотечественника, чисто исполнив два четверных прыжка и два тройных акселя.

Оба спортсмена представляют группу Алексея Мишина и тренируются в Санкт-Петербурге в школе «Звездный лед».