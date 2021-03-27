Американский фигурист Натан Чен выиграл золото в мужском катании на чемпионате мира в Стокгольме. Лучшим из россиян стал Михаил Коляда, занявший 5-е место.

Чен идеально откатал произвольную программу и стал трехкратным чемпионом мира, защитив титул, завоеванный в 2019 году. После короткой программы он был третьим. Лидировавший японец Юдзуру Ханю допустил несколько ошибок и довольствовался в итоге лишь бронзой. Серебро досталось молодому японцу Юме Кагияме.

Коляда в своем выступлении упал во время исполнения тройного акселя, а также коснулся рукой льда на приземлении в каскаде тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. Россиянин в итоге занял 5-е место.

Еще один ученик Алексея Мишина Евгений Семененко расположился на 8-м месте.