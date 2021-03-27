Двукратный олимпийский чемпион в мужском катании Юдзуру Ханю довольствовался бронзой на чемпионате мира в Стокгольме.

В ходе проката произвольной программы Ханю допустил четыре ошибки, упав во время исполнения четверных риттбергера и сальхова, а также сорвав два тройных акселя. Кроме того, 26-летний фигурист чисто прыгнул тройной риттбергер, каскад из четверного и тройного тулупов, а также каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. За свое выступление Ханю получил 182,20 балла и занял 4-е место в произвольной программе, уступив Натану Чену (222,03), Юме Кагияме (190,81) и Шоме Уно (184,82).

По сумме баллов золото досталось Натану Чену, серебро — Юме Кагияме, бронза — Юдзуру Ханю. Россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко расположились на 5-м и 8-м местах соответственно.

Ханю стал семикракратным призером чемпионатов мира. В его активе два золота, три серебра и две бронзы.