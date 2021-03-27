Российский фигурист Михаил Коляда поделился впечатлениями о выступлении на чемпионате мира в Стокгольме, по итогам которого занял 5-е место.

После короткой программы ученик Алексея Мишина располагался на 4-й строке вслед за японцами Юдзуру Ханю, Юмой Кагиямой и американцем Натаном Ченом. За выступление в произвольной программе Коляда начислили 178,52 балла. По сумме (272,04) россиянин замкнул топ-5, проиграв Чену, Кагияме, Ханю и еще одному японцу Шоме Уно.

«На этом чемпионате мира ставил цель хорошо поработать, как бы странно это ни звучало. И больше добавить нечего», — приводит комментарий Коляды Sport24.

Для 26-летнего спортсмена это был пятый чемпионат мира. На четырех предыдущих он становился 4-м, 8-м, 3-м и 6-м.