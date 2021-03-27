На сайте Первого канала появилось видео выступления российского фигуриста Михаила Коляды в произвольной программе чемпионата мира.

За свой прокат 26-летний спортсмен получил 178,52 балла. 88,82 балла судьи начислили за технические элементы, 90,70 — за компоненты. В ходе выступления ученик Алексея Мишина допустил несколько ошибок. При исполнении каскада тройной лутц — ойлер — тройной сальхов он коснулся рукой льда, затем не удержал равновесия на тройном акселе и получил штрафные баллы за тройной флип. Оба четверных прыжка спортсмен исполнил чисто.

В итоговом протоколе Коляда расположился на 5-м месте. Победу одержал американец Натан Чен, ставший трехкратным чемпионом мира. Также на пьедестал поднялись японцы Юма Сагияма и Юдзуру Ханю. Еще один россиянин Евгений Семененко занял 8-е место. Сборная России завоевала три квоты в мужском катании на Олимпиаду-2022 в Пекине.