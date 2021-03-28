Российские теннисисты Даниил Медведев (2-й номер рейтинга ATP) и Карен Хачанов (22) 28 марта проведут поединки третьего круга на престижном турнире серии «Мастерс» в Майами.

Медведев поспорит за выход в 1/8 финала с австралийцем Алексеем Попыриным (86), их встреча начнется ориентировочно в 16:00 по московскому времени. Во второй стадии Медведев за 57 минут расправился с тайванцем Лу Яньсюнем (1020) — 6:2, 6:2, Попырин прошел американца Райлли Опелку (41) — 6:4, 6:2.

Хачанов после победы над немцем Янником Ханфманном (6:3, 6:2) померится силами с итальянцем Янником Синнером (31), который победил француза Уго Гастона (162) — 6:2, 6:2. Дуэль Хачанова и Синнера также намечена на 16:00 мск.

В женской части турнира в Майами Анну Калиновскую (115) проэкзаменует испанка Гарбинье Мугуруса (13), а Людмила Самсонова сыграет с итальянкой Марией Саккари (25).