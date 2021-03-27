В Сочи завершился первый тайм отборочного матча чемпионата мира-2022 по футболу, в котором сборная России обыгрывает команду Словении — 2:1.

Оба забитых мяча на счету нападающего «Зенита» и капитана сборной России Артёма Дзюбы. Он открыл счет на 26-й минуте, откликнувшись на передачу одноклубника Далера Кузяева. Спустя девять минут Дзюба оформил дубль, поразив нижний угол ворот Яна Облака ударом из пределов штрафной площадки.

Сразу после этого балканцам удалось отквитать один гол стараниями Йосипа Иличича, выступающего за «Аталанту» вместе с Алексеем Миранчуком.

До перерыва итальянский судья Марко Ди Белло показал две желтые карточки — Александру Головину на 11-й минуте и Михе Мевле на 13-й.