На арене «Глобен» в Стокгольме началась произвольная программа у танцевальных пар, которые разыграют последний медальный комплект чемпионата мира.

После ритм-танца лидируют россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие 88,15 балла. Второе и третье места занимают американские тандемы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (86,05) и Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (85,15). Российская пара Александра Степанова/Иван Букин (83,02) идет пятой, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (75,58) замыкают топ-10.

Выступление Загорски и Гурейро намечено на 20:52 по московскому времени. Степанова и Букин выйдут на лед в 21:38, Синицина и Кацалапова закроют программу в 22:11.

Ранее 27 марта состоялась произвольная программа в мужском одиночном катании. По ее итогам золото завоевал американец Натан Чен, серебро и бронза достались японцам Юме Сагияме и Юдзуру Ханю. Россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли 5-е и 8-е места.