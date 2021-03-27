Футболисты молодежной (U-21) сборной России проведут 28 марта матч группового этапа чемпионата Европы-2021 со сверстниками из Франции.

Поединок пройдет на стадионе «Халадаш» в венгерском Сомбатхее и начнется в 23:00 по московскому времени. Его обслужит бригада арбитров во главе с испанцем Гильермо Куадрой Фернандесом.

После первого тура россияне возглавляют таблицу квартета «С» после крупной виктории над исландцами 25 марта — 4:1. Голами у победителей отметились Федор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Закарян и Денис Макаров. Французы, в свою очередь, потерпели минимальное поражение от датчан — 0:1.

В третьем, заключительном, туре предварительной стадии команда Михаила Галактионова 31 марта встретится со сборной Дании. В плей-офф выйдут две лучшие команды группы.