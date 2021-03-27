Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина назвала отличным выступление Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме.

Коляда занял итоговое 5-е место, Семененко замкнул топ-8. Чтобы сборная России получила максмальную квоту в мужском одиночном катании на ближайшую Олимпиаду, сумма мест Коляды и Семененко не должна была превышать 13. Спортсмены справились с задачей.

По словам Мишиной, высокая ответственность при решении задачи взять максимальную квота наложила отпечаток на выступлениях обоих россиян в Стокгольме. «Но они справились, все отлично. Женя вообще превзошел все ожидания. У Миши просто великолепная программа, по уровню катания он конкурентоспособен с лидерами», — цитирует наставника ТАСС.

Для 17-летнего Семененко это был дебютный чемпионат мира. 26-летний Коляда участвовал в пятом подобном форуме. Его наивысшее достижение — бронза на ЧМ-2018.

Последний раз три российских фигуриста представляли страну на Олимпиаде в 2002 году, когда Алексей Ягудин взял золото, Евгений Плющенко — серебро, а Александр Абт стал 5-м.