Одна из трех путевок на Олимпиаду-2022, которые завоеваны российскими фигуристами по итогам чемпионата мира в Стокгольме, должна быть подтверждена на официальном олимпийском отборочном турнире в Оберстдорфе.

Об этом заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган. Он пояснил, что по итогам ЧМ-2021 в Стокгольме сборная России получила максимальную квоту на следующее планетарное первенство. «Что касается Олимпийских игр, то право на использование третьей квоты мы должны реализовать на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе. Это произойдет, если наш спортсмен там займет место в шестерке сильнейших», — цитирует функционера РИА «Новости».

Коган сообщил, что Оберстдорфе за Россию должен выступить фигурист, не участвовавший в чемпионате мира. На турнире в Стокгольме страну представляли Михаил Коляда и Евгений Семененко, занявшие 5-е и 8-е места соответственно.