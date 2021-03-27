Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин занял последнее, 20-е, место в первом сегменте квалификации Гран-при Бахрейна.

Дебютанта автогонок в королевских классе дважды развернуло — в первой и третьей попытках. В итоге он показал худшее время, замкнув протокол первого сегмента с отставанием в 2,774 секунды от лидера — нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер стал 19-м, отстав от Ферстаппена на 1,95 секунды. Главной сенсацией стало непопадание во второй сегмент титулованного немца Себастьяна Феттеля из «Астон Мартин», который занял лишь 18-е место.

В тройку лучших по итогам первого сегмента, помимо Ферстаппена, вошли японец Юки Цунода из «Альфа Таури» и британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».