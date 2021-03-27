В Сочи состоялся отборочный матч чемпионата мира-2022, в котором сборная России нанесла поражение команде Словении — 2:1.

Победу хозяев поля принесли точные удары Артёма Дзюбы на 26-й и 35-й минутах. Балканцы ответили голом Йосипа Иличича на 36-й минуте. Во втором тайме голов не было. Арбитр Марко Ди Белло предъявил пять желтых карточек, в том числе три — россиянам. Предупреждения получили Александр Головин, Федор Кудряшов и Алексей Миранчук.

Подопечные Станислава Черчесова одержали вторую викторию в квалификации и единолично возглавили таблицу группы «Н», набрав 6 очков. Ранее они обыграли в гостях мальтийцев — 3:1. А активе сборной Словении осталось три очка. Позднее сегодня киприоты сыграют в гостях с хорватами, а словаки примут мальтийцев.

Следующим соперником россиян будет сборная Словакии. Матч пройдет 30 марта в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского.