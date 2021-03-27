Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул-позишн по итогам квалификации Гран-при Бахрейна. Российский дебютант Формулы-1 Никита Мазепин замкнул протокол.

Ферстаппен впервые в карьере выиграл поул, показав лучшее время во всех практиках и квалификационных заездах. Второе и третье места занял британец Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, представляющие «Мерседес». В третьем сегменте квалификации Ферстаппен опередил ближайшего преследователя на 0,388 секунды.

Со второго ряда стартовой решетки в гонке наряду с Боттасом отправится на дистанцию монегаск Шарль Леклер («Феррари»). На третьем ряду расположились француз Пьер Гасли («Альфа Таури») и австралиец Даниэль Риккардо («Макларен»). С последнего, 10-го, ряда стартуют оба пилота «Хааса» — Мик Шумахер и Никита Мазепин.

Гонка пройдет в воскресенье, 28 марта, и начнется в 18:00 по московскому времени.