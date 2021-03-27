Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин оценил выступление Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме на пятерку с плюсом.

В произвольном прокате Семененко чисто исполнил два четверных прыжка. По сумме баллов с учетом короткой программы (258,45) он занял 8-е место и вместе с Михаилом Колядой, ставшим 5-м, помог сборной России завоевать максимальную квоту на Олимпиаду-2022 в Пекине. Для 17-летнего ученика Алексея Мишина это был дебютный чемпионат мира.

«Семененко не совершил ни одной ошибки на своем дебютном чемпионате мира — сделал все, что мог, и сделал не коряво, а на пятерку с плюсом», — приводит экспертное мнение Ягудина ТАСС.

Победу в мужском катании одержал американец Натан Чен, защитивший титул чемпиона мира. В тройку призеров также вошли два японца — Юма Кагияма и Юдзуру Ханю.