Станислав Черчесов одержал 22-ю победу в качестве главного тренера сборной России. Это произошло в домашнем матче против команды Словении в квалификации чемпионата мира-2022 (2:1).

По числу побед 57-летний специалист настиг нидерландца Гуса Хиддинка, который работал с национальной командой России в 2006 и 2010 годах. При Хиддинке россияне добились наивысшего достижения после распада СССР, дойдя до полуфинала чемпионата Европы-2008, проходившего в Швейцарии и Австрии.

При этом, чтобы достичь отметки в 22 виктории, Хиддинку понадобились 39 матчей, Черчесову — 51, — передает «Спорт-экспресс».

Рекордсменом по количеству матчей и побед во главе сборной остается Олег Романцев, работавший с командой в 1994-1996 и 1999-2002 годах. На его счету 60 матчей и 36 побед.