Капитан сборной России Артём Дзюба после домашней победы над сборной Словении в квалификации чемпионата мира-2022 восхитился игрой полузащитника Йосипа Иличича.

Дзюба стал главным героем матча, оформив дубль в первом тайме. Иличич, выступающий в «Аталанте» вместе с Алексеем Миранчуком, сократил отставание до минимума сразу после второго гола форварда «Зенита». В итоге россияне удержали победу и единолично возглавили турнирную таблицу, набрав 6 очков после двух туров.

«Иличич очень впечатлил. Парень на «спокухе», разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат». «Я так от Модрича кайфовал после Хорватии, но Лука еще в защиту отрабатывает, а Иличич — свободный художник», — добавил нападающий.

В следующем поединке сборная России 30 марта сыграет в Трнаве с командой Словакии.