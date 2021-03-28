На международном автодроме Сахир в Бахрейне 28 марта состоится первый в новом сезоне Гран-при Формулы-1. Начало гонки — в 18:00 по московскому времени.

Накануне состоялась квалификация. Поул-позишн завоевал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», выигравший все тренировочные сессии и каждый из трех сегментов квалификации. Вторым стартует действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, третьим — его финский напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин на первой в своей карьере квалификации в королевском классе автогонок занял последнее, 20-е, место. Он начнет гонку с десятого ряда стартовой решетки вместе с партнером по команде немцем Миком Шумахером.

В прошлом и позапрошлом годах Гран-при Бахрейна выиграл Хэмилтон. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 57 кругов по 5,412 км.