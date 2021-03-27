В Ярославле состоялся шестой матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» сломил сопротивление ЦСКА — 2:1 (ОТ).

Таким образом, счет в серии до четырех побед счет снова стал равным — 3:3. Ключевой, седьмой, матч пройдет в Москве в понедельник, 29 марта. Победитель выйдет в финал конференции «Запад», где сразится со СКА, который ранее выбил из плей-офф московское «Динамо», одержав четыре победы подряд и выиграв серию со счетом 4:1.

Исход шестой встречи между «Локомотивом» и ЦСКА решил гол нападающего Владимира Ткачева на 5-й минуте овертайма. Счет был открыт на 27-й минуте реализовавшим большинство защитником Денисом Баранцевым. Армейцы отыгрались стараниями Константина Окулова в начале третьего периода.