Твиттер сборной России опубликовал фотографию с ликующими игроками, тренерами и персоналом после победы над командой Словении в квалификации чемпионата мира-2022 (2:1).

«Победная», — говорится в подписи к фотографии с тремя сердцами в цветах российского флага.

Матч состоялся на стадионе «Фишт» в Сочи. Успех хозяев предопределил голевой дубль капитана команды Артёма Дзюбы. Единственный мяч у балканцев на счету полузащитника Йосипа Иличича.

Это вторая победа для россиян в рамках отборочного турнира. 24 марта подопечные Станислава Черчесова одолели на выезде мальтийцев — 3:1. Набрав максимально возможные шесть баллов после двух туров, сборная России возглавила таблицу группы «Н». Это единственная команда группы, избежавшая очковых потерь на старте квалификации. Ее следующим соперником будет сборная Словакии. Поединок состоится в Трнаве во вторник, 30 марта.