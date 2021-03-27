Комментатор Дмитрий Губерниев отметил вклад нападающего Артёма Дзюбы в победу сборной России над командой Словении в отборочном матче чемпионата мира-2022 (2:1), который прошел в Сочи.

Дзюба вышел на поле с капитанской повязкой и забил оба гола в ворота Яна Облака. Балканцы ответили точным ударом Йосипа Иличича, однако он не спас их от поражения.

Губерниев похвалил сборную России и отдельно выделил автора дубля. «Дзюба очередной раз доказывает, что он незаменим… Еще раз хочу отметить, что неприглашение Дзюбы на проигранные матчи против Турции и Сербии было ошибкой», — приводит комментарий журналиста «Спорт-экспресс».

Благодаря дублю в ворота словенцев, форвард «Зенита» вплотную подобрался к Александру Кержакову в списке лучших снайперов в истории сборной России. Теперь в активе Дзюбы 29 голов. У завершившего карьеру Кержакова — 30.