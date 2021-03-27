Тренер Александр Жулин выразил мнение, что японский фигурист Юдзуру Ханю неудачно подобрал музыку для произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме.

Ханю лидировал после идеально исполненной короткой программы, но набрал лишь четвертую сумму баллов в произвольном прокате. Японец упал на четверных риттбергере и сальхове, а также сорвал два тройных акселя. В итоге 26-летний спортсмен опустился на третье место, пропустив вперед американца Натана Чена и своего соотечественника Юму Кагияму.

Жулин считает, что Ханю ошибся с выбором музыкального сопровождения. «Думаю, причина в том, что не каждый поймет японский фольклор. Это все равно что с нашими «Валенками» приехать на Олимпиаду и объяснять судьям, как это круто. Все мы — тренеры, хореографы — совершаем ошибки», — цитирует эксперта ТАСС.

Для Ханю это вторая бронза в его коллекции наград на чемпионатах мира. Также в его активе два золота и три серебра.