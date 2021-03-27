Российская танцевальная пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро выступили с произвольным танцем на чемпионате мира в Стокгольме.

За свой прокат дуэт получил 112,87 балла от судей: 62,21 — за технические элементы плюс 50,66 за компоненты. По итогам выступления Загорски и Гурейро расположились на втором месте общего протокола. Набрав 188,45 балла, они всего на 0,06 отстали от американцев Кейтлин Хавайек и Жана-Люка Бэйкера.

Выступавшие следом поляки Наталия Калисек и Максим Сподырьев получили лишь 6-ю сумму за произвольный танец и остались на промежуточном 4-м месте. Таким образом, Загорски и Гурейро точно окажутся в топ-10 по окончании соревнований.

Впереди выступление главных фаворитов в состязаниях танцевальных пар. Среди них — еще два российских тандема. Александра Степанова и Иван Букин откроют четвертую разминку, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, победившие в ритм-танце, закроют программу.