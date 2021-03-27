Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин стал первым футболистом, родившимся в XXI веке, который сыграл за национальную сборную России.

Это произошло в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с командой Словении, в котором россияне в Сочи взяли верх — 2:1. Мухин вышел на поле стадиона «Фишт» на 86-й минуте, заменив одноклубника Рифата Жемалетдинова. Победу хозяевам принесли два точных удара капитана Артёма Дзюбы. У словенцев отличился полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич.

Мухин вошел в десятку самых юных дебютантов сборной России. На момент матча ему было 19 лет 143 — это 9-й результат в истории, — отмечает «Спорт-экспресс». Рекорд удерживает вратарь Игорь Акинфеев, дебютировавший в главной команде страны 28 апреля 2004 года в возрасте 18 лет 20 дней.