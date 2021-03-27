Российская танцевальная пара фигуристов Александра Степанова/Иван Букин захватили промежуточное лидерство на чемпионате мира в Стокгольме после произвольной программы.

По итогам ритм-танца днем ранее Степанова и Букин расположились на 5-м месте. Произвольный прокат они начали первыми в четвертой разминке. За свое выступление фигуристы получили 125,75 балла — 69,77 за технические элементы плюс 55,98 за программные компоненты.

В общем протоколе Степанова и Букин набрали 208,77 балла и вышли в текущие лидеры. Впереди выступления еще четырех дуэтов, включая победителей короткой программы Виктория Синицина/Никита Кацалапов, которые выйдут на лед последними. Их выступление намечено на 22:11 по московскому времени.