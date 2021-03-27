Сборная Хорватии одержала победу над командой Кипра в отборочном поединке чемпионата мира-2022 — 1:0.

Матч прошел в Риеке. Единственный мяч на 40-й минуте забил бывший полузащитник «Спартака», а ныне одноклубник Алексея Миранчука в «Аталанте» Марио Пашалич. Для «шашечных» это первая победа в турнире. В первом туре они уступили на выезде сборной Словении — 0:1. Киприоты на старте поделили очки со словаками — 0:0.

Ранее в первом матче второго тура в группе «Н» россияне обыграли словенцев — 2:1. Команда Станислава Черчесова возглавляет секстет с шестью очками. У словенцев и хорватов по три балла, у словаков и киприотов — по одному, на счету Мальты очков нет.

В третьем туре 30 марта россияне сыграют в гостях со словаками, хорваты примут мальтийцев.