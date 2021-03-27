Российская танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов завоевала золото чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Синицина и Кацалапов стали лучшими по итогам ритм-танца, набрав 88,15 балла, и стали лучшими в произвольном танце, заработав за прокат 133,02 балла. 74,57 балла судьи начислили за технические элементы, 58,45 — за программные компоненты. По сумме за два дня россияне опередили всех конкурентов.

Это первое для России золото чемпионата мира за последние 12 лет в соревнованиях танцевальных пар.

Серебро завоевала пара из США Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (214,71), которая опередила завоевавших бронзу канадцев Пайпер Гиллес/Пол Пуарье на ничтожные 0,36 балла. Еще одни американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (212,69) остановились в шаге от пьедестала.

Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли 5-е место (208,77), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 10-е (188,45).