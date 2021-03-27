Российские фигуристы выиграли медальный зачет чемпионата мира в Стокгольме, завоевав шесть наград — три золота, одно серебро и две бронзы.

Россияне (3-1-2) увозят домой половину из 12 наград в четырех дисциплинах. Золото завоевали спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анна Щербакова у женщин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов в соревнованиях танцевальных дуэтов.

Серебро в активе Елизаветы Туктамышевой. Бронзовые медали достались Александре Трусовой, а также спортивной паре Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

В мужском одиночном катании Михаил Коляда и Евгений Семененко остались без медалей, но, заняв 5-е и 8-е места, они завоевали для России максимальную квоту на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Второе место в медальном зачете ЧМ-2021 заняла сборная США (1-1-0), в активе которой золото (Натан Чен) и серебро (Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью). Две медали также у Японии (0-1-1). Сборная Китая завоевала в Стокгольме серебро, команда Канады — бронзу.