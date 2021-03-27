Белорусский специалист Егор Яцык, тренирующий российского теннисиста Аслана Карацева, может войти в штаб сборной России на Олимпиаде в Токио.

Такой вариант не исключил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Мы поговорили, обсудили варианты. Егор может войти в тренерский штаб, чтобы помочь в парных комбинациях. Все наши игроки сборной — одиночники, и пары некогда сыгрывать. Ищем варианты для подготовки к Токио», — передает слова Тарпищева ТАСС.

Игры-2020 в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Под руководством Яцыка Карацев добился умопомрачительного прогресса, взлетев из второй сотни рейтинга перед началом сезона на 27-е место в рейтинге ATP. На Australian Open-2021 россиянин произвел фурор, дойдя из квалификации до полуфинала, где уступил будущему победителю Новаку Джоковичу. Позже Карацев выиграл престижный турнир в Дубае. В настоящее время он выступает на «Мастерсе» в Майами.