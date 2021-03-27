В сети опубликована видео произвольного танца российской пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов на чемпионате мира в Стокгольме.

Видео выложил сайт Первого канала. За прокат спортсмены получили от судей 133,02 балла — 74,57 за технические элементы и 58,45 за программные компоненты. Тем самым россияне показали лучший результат среди всех 20 дуэтов, выступавших в воскресенье.

Ранее Синицина и Кацалапов первенствовали в ритмичном танце. Таким образом, они не имели равных по сумме двух соревновательных дней, набрав 221,17 балла и принеся в медальный зачет сборной России третье золото на турнире. Последний раз российские танцоры побеждали на чемпионате мира 12 лет назад.

На предыдущем чемпионате мира в 2019 году Синицина и Кацалапов завоевали серебро.