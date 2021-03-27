Россиянин Аслан Карацев обыграл в двух партиях казахстанца Михаила Кукушкина в 1/32 финала престижного турнира серии «Мастерс-1000» в Майами — 6:4, 6:3.

Соперники выясняли отношения на корте на протяжении 1 часа 23 минут. 27-я ракетка мира Карацев исполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и взял четыре гейма на чужой подаче. Его оппонент, занимающий 105-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех.

В 1/16 финала Карацев померится силами с победителем поединка Себастьян Корда (США) — Фабио Фоньини (Италия). В Майами россиянин отправился без своего личного тренера Егора Яцыка. В эти дни белорусский специалист вел переговоры о вхождении в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду в Токио.

Карацев — третий россиянин, пробившийся в третий круг «Мастерса». Ранее это сделали Даниил Медведев и Карен Хачанов. Ту же задачу может решить Андрей Рублёв, который ориентировочно в 2:00 по московскому времени начнет матч с американцем Теннисом Сандгреном.