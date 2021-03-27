Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на представительном турнире в Майами, проиграв в двух партиях в 1/16 финала украинке Элине Свитолиной — 6:7 (1:7), 4:6.

Поединок продолжался 1 час 38 минут. 5-я ракетка мира Свитолина реализовала первый матчбол. На ее счету один эйс, три невынужденные ошибки, шесть спасенных брейк-пойнтов из девяти и четыре победных гейма на подаче соперницы. Александрова, занимающая 34-е место в рейтинге WTA, отметилась шестью подачами навылет, восемью двойными ошибками и всего 32 процентами выигрышных очков на своей второй подаче.

В следующем круге Свитолина сразится с сильнейшей в противостоянии Петра Квитова (Чехия) — Йоханна Конта (Великобритания).