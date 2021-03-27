Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказался по поводу успехов российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме.

Горшков поздравил медалистов и выразил особую благодарность победителям, а также отметил непривычные условия проведения турнира в «пузыре» из-за пандемии коронавируса. «Спортсмены и тренеры оказались в довольно непривычных условиях, но все наши фигуристы выступили достойно, все без исключения», — цитирует главу ФФККР ТАСС.

Россияне стали лучшими в трех дисциплинах из четырех и выиграли медальный зачет, завоевав шесть наград. Золото завоевали спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анна Щербакова у женщин, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов. В число призеров также вошли Елизавета Туктамышева (серебро), Александра Трусова (бронза), пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (бронза).