На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме завершилась соревновательная программа, по итогам которой Россия выиграла медальный зачет, завоевав шесть наград: три золотые, одну серебряную и две бронзовых. Сборная России по футболу одержала вторую победу в квалификации чемпионата мира, обыграв дома команду Словении. Эти и другие новости дня — в подборке Nevasport за 27 марта.

Синицина/Кацалапов — чемпионы мира среди танцевальных пар

Танцевальная пара из России Виктория Синицина/Никита Кацалапов выиграла золото чемпионата мира в Стокгольме, став лучшей как в ритм-танце, так и в произвольном выступлении. Александра Степанова и Иван Букин заняли 5-е место, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 10-е.

Чен победил японцев в мужском катании на ЧМ, Коляда — 5-й, Семененко — 8-й

Американец Натан Чен в Стокгольме защитил титул чемпиона мира по фигурному катанию и третий раз в карьере завоевал золото планетарного форума. Дополнили тройку призеров японцы Юма Сагияма и Юдзуру Ханю. Россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли 5-е и 8-е места соответственно.

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата мира по фигурному катанию

На чемпионате мира в Стокгольме российские фигуристы взяли три золота из четырех возможных и с большим отрывом выиграли медальный зачет, завоевав шесть наград. В активе сборных США и Японии по две медали, также в число призеров попали спортсмены из Китая и Канады.

Коляда и Семененко завоевали для России максимальную квоту на Олимпиаду-2022 в Пекине

В мужском одиночном катании на Играх-2022 в Пекине Россия будет представлена тремя фигуристами — таков итог выступления Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме. Чтобы получить максимальную квоту, ученикам Алексея Мишина требовалось выступить так, чтобы сумма их мест не превышала 13. Коляда и Семененко выполнили задачу. При этом России нужно будет подтвердить максимальную квоту на отборочном олимпийском турнире в Оберстдорфе.

Россия обыграла Словению и единолично возглавила отборочную группу ЧМ-2022

Российские футболисты праздновали вторую победу в квалификации чемпионата мира-2022, обыграв на своем поле в Сочи команду Словении — 2:1. Героем матча стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба, стрельнувший дуплетом. Россияне единолично возглавили таблицу группы, набрав максимально возможные шесть очков.

Большунов и Непряева выиграли спринты на чемпионате России в Тюмени

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Тюмени состоялись женский и мужской спринты, победителями которых стали Наталья Непряева и Александр Большунов, представляющие Архангельскую область. На пьедестал также поднялись Татьяна Сорина и Юлия Ступак (у женщин), Александр Терентьев и Евгений Белов (у мужчин). Чемпионат России продлится до 4 апреля.