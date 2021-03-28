Ночью по московскому времени в Гибралтаре прошел крупный турнир по боксу. В главном бою вечера сошлись россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт — это бы бой-реванш. Спортсмены бились за пояс временного чемпиона по версии WBC, который Поветкин забрал у Уайта в 2020 году.

В этот раз Уайт взял реванш, отправив Поветкина в нокаут в четвертом раунде. Так россиянин потерял пояс временного чемпиона по версии WBC.

Напомним, что первый их бой состоялся в августе. Уайт был близок к победе, два раза отправлял Поветкина в нокдаун, но в пятом раунде россиянин сделал нокаут.

Это поражение стало третьим в карьере Поветкина при 36 победах. 32-летний Уайт одержал свою 28-ю победу при двух поражениях в тридцати поединках на ринге.