В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 260, главным событием которого стал поединок реванш между Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну. Это был бой за титул в тяжелом весе, которым владел американский боец.

Поединок был остановлен во втором раунде после того, как Нганну отправил соперника нокаут. Таким образом, французский боец реваншировался за поражение в 2018 году, став новым чемпионом организации. Для Нганну это победа стала шестандцатой в карьере при трех поражениях. Миочич уступил в четвертом бою из 24.

В соглавном бою UFC 260 американец Тайрон Вудли уступил бразильцу Висенте Луке. Бой в полусреднем весе завершился в первом раунде после того, как Вудли сдался после удушающего приёма.