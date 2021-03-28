В Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам в рамках UFC 260. В ходе предварительного карда российский боец Абубакар Нурмагомедов бился с американцем Джаредом Гуденом.

Поединок продлился все три раунда и закончился успехом Нурмагомедова — была зафиксирована победа Абубакара единогласным решением судей. Таким образом, россиянин добыл свою первую победу в рамках UFC, поскольку первый бой в лиге он проиграл.

Всего в ММА в активе Нурмагомедова-младшего 16 побед, три поражения и одна ничья. У американца стало тринадцать побед и шесть поражений.

Напомним, что в главном бою сошлись обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент на пояс Фрэнсис Нганну. Француз победил и взял титул чемпиона UFC.