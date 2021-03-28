Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин сообщил о том, что его бывший соперник, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заблокировал его в «Инстаграме».
В своем «Инстаграме» Ягудин опубликовал видео с участием Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе, на что в комментариях один из подписчиков подметил: «Алексей, сейчас опять Плющенко придет к вам на страничку умничать».
Ягудин ответил, что подобного не случится. «Не придет, если только не разблокирует меня», – ответил Ягудин.
Напомним, Алексей Ягудин и Евгения Плющенко в одно время тренировались в одной группе — у Алексея Мишина в Санкт-Петербурге, однако в конце 90-х Ягудин переехал в Москву и начал тренироваться у Татьяны Тарасовой.
Да это самая серьёзная инфа!…. Кому какое дело на то кто кого и в какой позе… Это совсем выходит за рамки. Ужас.
красиво сказано.