Камбэк Александры Трусовой с 12-го места на подиум чемпионата мира в Стокгольме стал одним из ключевых моментов наряду с победой Анны Щербаковой, российским пьедесталом и провалом Рики Кихиры. Осечка в короткой программе могла стоить «русской ракете» медали, но мощная заявка с пятью квадами вкупе с ошибками соперниц спасли россиянку на её первом чемпионате мира.

Дебют Александры должен был состояться год назад: будучи еще частью трио ТЩК из группы Тутберидзе, Трусова и её подруги по команде отобрались на чемпионат мира, заняв весь подиум сначала на России, затем — на Европе. Того же результата ожидали и в Монреале, но в свои права вступила пандемия: сначала заговорили о переносе соревнований, затем и вовсе их отменили.

В женской фигурке для россиянок пропуск каждого большого турнира — сродни катастрофе. Новые поколения вундеркиндов подрастают настолько быстро, что каждый шанс вписать свое имя в историю может оказаться последним. У Трусовой и Щербаковой коронавирус «съел» по одному чемпионату мира, у Алёны Косторной — уже два. Будет ли в их карьере еще один подобный старт? Особенно остро этот вопрос встает перед Александрой, поскольку она — единственная из трио, не имеющая попечительства всемогущей Этери Тутберидзе.

Перейдя к Плющенко, Саша оказалась под ударом: её обвиняли в предательстве и неблагодарности, родителей — в опрометчивых решениях и погоне за финансовым благополучием. Рассуждать о том, правильно ли поступила Трусова, можно бесконечно: что-то она от этого приобрела, что-то — потеряла. И главная из потерь — любовь и лояльность судей.

На чемпионате России Трусова безошибочно откатала короткую программу, но стала лишь четвертой — вслед за Щербаковой, Валиевой и Усачевой. В её протоколе появился восклицательный знак напротив тройного флипа, означающий неясное ребро при отталкивании. Но рёбра вообще вещь весьма туманная и призрачная — у одних спортсменов их замечают, у других — не видят в упор. Как бы то ни было, Сашу опередили не только фигуристки с чистыми прокатами, но и Камила с падением. Их прыжковый набор отличался лишь акселем: Трусова исполняла два оборота, Валиева — три. В итоге Саша за чистый прыжок набрала 4,29 балла, Камила за упаденный — 3,20, но по технике оказалась впереди и Трусовой, и Усачевой.

В произвольной программе зрители увидели россыпь квадов: Трусова прыгнула два безупречных лутца, Щербакова — лутц и флип, Валиева — два тулупа. Анна и Александра вдобавок сделали по сложнейшему каскаду из тройных лутца и риттбергера. Но Трусова вновь осталась позади Валиевой — всё то же ребро на флипе, которое почему-то не нивелировалось недокрутом в четверть на аналогичном прыжке у Камилы. Заявив базу на 5 баллов дороже и откатав чисто, Саша в итоге почему-то всё равно набрала меньше Валиевой.

Разъярённый Плющенко тогда бросил фразу, что Трусовой осталось только из платья выпрыгнуть, раз двух отличных прокатов с самыми дорогими квадами не хватило для победы. Его слова, разумеется, приняли в штыки, но по факту он был прав: Александру судят не как спортсменку, вписавшую имя в историю, а как ушедшую от Тутберидзе.

Влияние «Хрустального» настолько велико, что возникают сомнения, будет ли в карьере Трусовой еще один чемпионат мира и уж тем более Олимпиада. Ученицы Тутберидзе обошли её, даже будучи юниорками: чего ожидать, когда они официально выйдут во взрослые? На следующем чемпионате России и Валиева, и Усачева с Хромых, которая тоже владеет квадами, хоть и с переменным успехом, будут выступать в статусе взрослых спортсменок. Они примут участие в отборе на главные старты — сначала на чемпионат Европы, затем — на Олимпиаду и мир. Возможно, вернется в обойму и Косторная: Тутберидзе приняла её при условии, что тройной аксель будет восстановлен в ближайшее время. Останутся ли при этом шансы у Трусовой, если уже сейчас чистый и самый дорогой контент буквально оставляет её за бортом?

Похоже, пять квадов, которые Саша пыталась сделать на чемпионате мира, в следующем году станут для неё суровой необходимостью. Чтобы перебить результаты учениц правильного тренерского штаба, придётся в очередной раз прыгнуть выше головы.