Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко еще раз прокомментировал слова директора «Самбо-70» Рената Лайшева о возвращении Александры Трусовой в «Хрустальный».

В четверг, 1 апреля, Лайшев заявил, что Трусова вернется в группу Этери Тутберидзе в ближайшие дни. Спустя несколько часов он подтвердил, что его слова — не шутка.

Плющенко сначала написал у себя в «Инстаграме», что посмеялся над словами Лайшева, затем сделал повторное заявление. «Ааа! Заберите уже у Лайшева телефон! Скоро уже 2 апреля», — написал Евгений в сториз, приложив скриншот очередной новости по теме.

Напомним, Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе с 2016-го по 2020-й год, затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». На прошедшем в Стокгольме чемпионата мира Александра завоевала бронзовую медаль.