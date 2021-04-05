Почти с самого перехода Сергея Розанова в штаб «Ангелов Плющенко» любители фигурного катания то и дело «увольняют» его из это академии. То видео с его группой мало постят в «Инстаграме» академии, то учеников между тренерами перетасовывали, то вообще аккаунт «Ангелов» в подписках не нашли. Теперь нашёлся повод пострашнее — Розанова включили в состав тренеров лагеря для фигуристов Peak Ice от Бенуа Ришо.

Так действительно ли это знак об уходе из «Ангелов Плющенко»? Разбирается Nevasport.

Розанов и раньше не раз сотрудничал с Бенуа Ришо, когда работал в штабе Этери Тутберидзе. Из «Самбо-70» его за это никто не выгонял. Такие тренировочные лагеря — это отличный способ поделиться опытом и получить за это деньги, это понимала и Этери Тутберидзе, это осознает и Евгений Плющенко. С лагерями Ришо Розанов сотрудничает с 2017 года, он даже выводил на чемпионат Европы венгерку Иветт Тот в 2018-м году.

В СМИ речь шла о трёх потоках лагеря с мая по июль, из-за чего Розанов вряд ли бы смог принимать участие в подготовке своих подопечных к новому сезону, но Сергей точно не будет участвовать во всех.

В мае Ришо планирует провести так называемый «компонентный лагерь», на котором работать будут исключительно над скольжением и презентацией. Сергей Розанов же у них заявлен, как тренер, «с которым прыжки кажутся легче», значит, и работать он будет именно над техникой и майские сборы пропустит.

Далее идут полноценные два потока в июне и июле. Четыре недели в июле в качестве технических специалистов лагеря будут работать итальянский коуч Лоренцо Магри и россиянка Ангелина Туренко, которая после свадьбы переехала в Италию и теперь тренирует там. Розанов вполне может и разойтись потоками, тем самым, работая с фигуристами в июне, так что пропустит в «Ангелах» не так много времени.

На кого оставит Розанов своих учеников из «Ангелов Плющенко»? В академии достаточно много тренеров, так что фигуристам будет с кем заниматься. Никто же не ругает Алексея Мишина за то, что он после чемпионата мира поехал делиться опытом с европейскими коллегами в лагере Mishin Camp и забыл про своих учеников в Петербурге. Такие лагеря были есть и будут отличным подспорьем для тренерских коллективов.

Что касается отписок в «Инстаграме», то на аккаунт «Ангелов Плющенко» Розанов и не был подписан, а подписки на самого Евгения Плющенко и Яну Рудковскую как были, так и остались. Так что панику на корабле устраивать не стоит, по крайней мере, раньше времени.