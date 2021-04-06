Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала фотографию с новой прической.

«Редко можно увидеть меня такой зализанной, так вот смотрите, потому что больше такое вряд ли повторится», — написала спортсменка в историях своего «Инстаграма».

Напомним, на прошедшем в Стокгольме (Швеция) чемпионате мира Туктамышева заняла второе место, исполнив три тройных акселя в двух программах. В апреле она будет выступать на командном чемпионате мира, который состоится в японской Осаке.

Фигуристка тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. В её активе победа на чемпионатах мира и Европы 2015 года, а также в финале Гран-при того же сезона.

Помимо тройного акселя, спортсменка пыталась исполнять и другие элементы ультра-си — четверные тулуп и сальхов. Пока они не удавались ей на соревнованиях.