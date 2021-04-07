Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказалась о переходе очередного российского биатлониста Дмитрия Шамаева в сборную Румынии.

«Почему от нас убегают? Честно говоря, не могу назвать конкретную причину. Конкуренция? Сомневаюсь, что из-за этого. В моей карьере таких случаев вообще не было, это 100%.», — отметила Резцова в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Резцовой, сейчас другой биатлон, система подготовки и соревнований другая. «Единственное, что могу сказать – в нашем биатлоне есть проблемы, поэтому бегут», – заключила Резцова.

Напомним, также стало известно, что в команду Румынии перейдёт Наталья Ушкина, выигравшая ряд наград на чемпионате России 2021 года в Ханты-Мансийске. До этого переход оформили Анастасия Толмачёва, Анатолий Оськин и Елена Чиркова.