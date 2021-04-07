Шоу «Чемпионы» на льду в «Мегаспорте» отгремело, и болельщики, наконец, увидели, в какую форму за месяц Этери Тутберидзе привела Алену Косторную. Испытательный срок ещё идёт, и не все условия выполнены, однако у нас есть все основания полагать, что никуда из «Хрустального» Алена не денется.

Что показала Косторная на шоу в Москве и Казани?

В активе Алены два проката забытой программы под Билли Айлиш — каскадов пока нет, но по сравнению с первым шоу в Москве Косторная каталась ярче и энергичнее. В Казани она исполняла также старый показательный номер под «Never tear us apart» («50 оттенков серого»), а в Москве вспомнила старую короткую программу под Астора Пьяцоллу — Adios Nonino.

Пока в программах нет ни одного каскада (но их на шоу собирают по желанию), из прыжков Косторная исполняла флип и сальхов, при чем в Москве получился очень высокий и пролётный вариант. На втором шоу Косторная исполнила все прыжки из старой короткой во второй половине программы.

На бис фигуристка прыгнула-таки каскад флип-ойлер-сальхов и все прыжки смотрелись (в приглушенном свете для шоу) докрученными. Даже бауэр фигуристка вернула на место: катаясь у Евгения Плющенко, она сознательно берегла спину и только обозначала прогиб. У Тутберидзе такое не пройдёт даже на шоу.

Куда Алена едет дальше?

Изначально Алену Косторную заявляли только на два стартовых шоу тура — в Казани и Москве. Но уже после первого выступления на «Татнефть-Арене» фигуристку внесли в список на все города тура, а это означает, что тренерскому штабу понравились её шоу-прокаты.

В «Инстаграме» Косторная даже устроила голосование: какую её программу зрители хотят увидеть в следующем городе. Есть шансы посмотреть и на легендарного «Ангела», с которым Алена до сих пор удерживает мировой рекорд в короткой программе, и на «Сумерки», и даже на «Стеллу».

Что с заветным трикселем?

На вопрос о тройном акселе Алена ответила после своего выступления в «Мегаспорте». Пока попытки были только «на удочке» вместе с Сергеем Дудаковым, а без страховки фигуристка прыгать боится. «После прыжков уже были микротравмы, мне не хотелось бы вылетать из тренировочного процесса», — сказала Косторная после шоу.

Именно тройной аксель был одним из условий успешного прохождения испытательного срока в два месяца. Рано говорить о том, что к концу апреля Косторная вернёт коронный прыжок, ведь много времени уйдет на шоу. Впереди поездки в Санкт-Петербург, Пермь, Краснодар и Сочи.

Однако старание Косторной наверняка перекроет возвращение трикселя, потому что фигуристка, кажется, вернулась к себе прежней. «Я вошла в зону комфорта. Всё хорошо, получается набирать форму, и довольно-таки неплохо — были целые чистые программы», — приводит слова Алены ТАСС.

Мало кто может назвать группу Этери Тутберидзе зоной комфорта. Но для Алены, судя по ее настроению и выступлениям, это действительно так.