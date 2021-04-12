13 апреля «ПСЖ» встретится с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоится на «Парк-де-Пренс» в Париже, начало — в 22:00 по московскому времени.

В первом матче парижский клуб вырвал победу 3:2. Дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один мяч провел Маркиньос. У «Баварии» отличились Максим Шупо-Мотин и Томас Мюллер. В игре не принял участие лидер атак мюнхенцев травмированный Роберт Левандовски. В ответном поединке он также не сможет выйти на поле.

Встречу доверено обслуживать бригаде арбитров из Италии во главе с Даниеле Орсато.

Противостояние «Баварии» и «ПСЖ» повторяет финальный матч прошлого сезона. Тогда мюнхенцы взяли верх с минимальным счетом — 1:0.

Всего клубы провели между собой 11 матчей, «ПСЖ» победил 6 раз, «Бавария» — 5.

Победитель противостояния сыграет с сильнейшим в паре «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд (первый матч — 2:1).