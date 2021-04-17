Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение по поводу выступления девушек-одиночниц сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке.

Слова Тарасовой цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Девушки катались прекрасно. Оценки Туктамышевой? Я считаю, что Лиза должна была быть сегодня второй. Если кто-то недоволен ее оценками, я присоединяюсь к этому мнению», — сказала Тарасова.

Напомним, Елизавета Туктамышева не сумела опередить японку Каори Сакамото, хотя исполнила в своей произвольной программе два тройных акселя, один с небольшой ошибкой на выезде. Также Туктамышева споткнулась на тройном сальхове в каскаде. За свой прокат она получила чуть более 146 баллов.