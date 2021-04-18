Полузащитник «Крыльев Советов» Рикарду Алвеш рассказал, что ему нравится играть за команды, в цветах которых есть сине-белые цвета. По словам 28-летнего португальца, это связано с тем, что он является воспитанником «Порту».

— Я получил футбольное образование в «Порту», а у этого клуба как раз сине-белые цвета, — цитирует «Спортбокс» Алвеша. — Помимо всего прочего, это цвет моря, которое я тоже обожаю. Так что с синим меня много чего связывает.

— Получается, если вам идти на повышение, то в «Динамо» или «Зенит»…

— (смеется) А что?! Может быть. Это если помечтать. Но сегодня все мои мысли — о работе в Самаре.

Рикарду Алвеш выступает за «Крылья Советов» с начала 2021 года. До этого он два года провел в «Оренбурге».

На вопрос, кого из португальцев в чемпионате России он считает лучшим, футболист назвал экс-капитана «Зенита» Данни.