В ночь с воскресенья на понедельник произошло событие, которое многие уже успели окрестить началом конца футбола. 12 клубов-олигархов объявили о создании собственной футбольной Суперлиги. Разговоры о закрытом турнире ходили в европейском футболе уже давно. Еще в 2000 году была создана организация G-14, из которой периодически долетали новости о возможности отделения от УЕФА. Но в этот раз все, похоже, очень серьезно.

Что такое Суперлига?

В новую Суперлигу должны войти 12 «отцов-основателей»:

— английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси»;

— испанские «Атлетико», «Барселона», «Реал»;

— итальянские «Интер», «Милан», «Ювентус».

Еще три клуба будут анонсированы в ближайшее время. Изначально шла речь о «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ», но в Германии отвергли данную идею, а парижане заняли выжидательную позицию.

Ожидается, что первый розыгрыш турнира пройдет уже в этом августе. 20 клубов (15 основателей + 5 приглашенных) разделят на две группы по 10 команд. Они проведут двухкруговой турнир. Первые три места в каждой группе попадут напрямую в четвертьфиналы, четвертые и пятые места разыграют оставшиеся две путевки в плей-офф. Ну а сам плей-офф пройдет по стандартной схеме двухматчевых противостояний.

Почему она запускается именно сейчас?

Ее создание назревало давно – топ-клубы уже давно бодались с УЕФА за распределение доходов. Но в данный момент дополнительно сыграли два фактора.

Фактор 1: деньги. Из-за пандемии коронавируса ведущие футбольные клубы потеряли огромные суммы. Ведь, в отличие от России, бюджет европейских клубов во многом зависит от болельщиков. Игры стали проводиться при пустых и почти пустых трибунах – клубы недополучают прибыль. Так, например, недавно испанские СМИ выложили информацию о безумном контракте Лионеля Месси с «Барселоной», который мог просто потопить клуб. Поэтому разговоры об уходе аргентинца вспыхивают в последний год с новой силой. По той же причине болельщики «Ювентуса» недовольны Криштиану Роналду: 36-летний португалец хоть и остается лидером атак клуба, но его контракт слишком уж большой на фоне остальных футболистов серии A, и это явно не выглядит как инвестиция в будущее.

Создание Суперлиги поможет клубам поправить свое положение. Матчи звезд принесут хорошие доходы с телетрансляций: все же матч «Реал» — «Интер» соберет больше зрителей по всему миру, чем «Реал» — «Хетафе». Уже известно, что банк JP Morgan готов вложиться в проект и предоставить на его развитие 4,6 миллиарда фунтов. Ходят слухи и о сделке со стримингом DAZN на 3,5 миллиарда евро.

Фактор 2: УЕФА сам доэкспериментировался. В понедельник союз должен был объявить о новом формате Лиги чемпионов, который вступает в силу с 2024 года. Согласно новой схеме количество участников турнира должно увеличиться до 36, вместо нескольких групп будет сформирована одна общая таблица, а участники на групповом этапе должны провести по 10 матчей: 5 дома и 5 в гостях. Напрямую в плей-офф выходят 8 клубов, еще 16 команд разыграют дополнительные 8 позиций в дополнительном раунде.

Все безумие этой затеи можно описать тремя словами: сто дополнительных матчей. Именно на столько игр увеличится Лига чемпионов по сравнению с нынешним форматом. Ее участникам же придется провести на 4-6 игр больше нынешнего, что в переполненном календаре кажется трудноосуществимым.

Руководители футбола не раз высказывались о необходимости уменьшить количество игр в футболе: экс-глава ФИФА Зепп Блаттер вообще рекомендовал сократить футбольные лиги до 16 клубов. Особенно громко эти разговоры шли в 2003 году после смерти камерунца Марка-Вивьена Фоэ во время матча не особо статусного Кубка конфедераций. Но разговоры так и остались набором букв в новостных лентах СМИ, а на деле вместо Кубка УЕФА пришла Лига Европы с групповым турниром, появилась Лига наций, а теперь и Лигу чемпионов в очередной раз начинают терзать.

Разумеется, ведущим клубам Европы не больно-то хочется играть с очередным «Лудогорцем» или «Мальме», а в новом формате число таких матчей увеличится.

В результате основатели Суперлиги сыграли на опережение и выкатили пресс-релиз о новом турнире.

Фактор 3, неочевидный. Финансовый fair play. О том, что идея финансового fair play провалилась, стало понятно уже давно, в том числе и УЕФА. Недаром появилась информация, что от него было решено отказаться. Страдают от правил «не тратить больше, чем зарабатываешь» в основном более мелкие клубы, а олигархи в худшем случае отделываются штрафами и ограничениями заявки. Однако недавняя история с исключением «Манчестер Сити» из еврокубков и последующей апелляцией в CAS показала: большим клубам тоже приходится непросто. По другой причине: необходимости постоянных ухищрений. УЕФА в любом случае не будет полностью отказываться от финансового fair play, а вместо этого попытается его реорганизовать. Создание Суперлиги в этом плане станет решением проблем.

Как отреагировали в мире футбола на это заявление?

Разумеется, УЕФА резко осудил данную идею. Суперлига в первую очередь ударит по престижу организации. Судя по схеме проведения, матчи Суперлиги будут приходиться как раз на дни еврокубков, а значит, «Реал», «Барсу», «Сити» и другие топ-клубы в Лиге чемпионов можно попросту не ждать.

В прессе появилась информация, что УЕФА может даже приостановить розыгрыш еврокубков уже в нынешнем сезоне. Сейчас в полуфинале Лиги чемпионов играют три из четырех участников Суперлиги (плюс «ПСЖ», который также может в ней оказаться), а в Лиге Европы – два из четырех.

Сейчас также обсуждается возможность исключения смутьянов из нынешнего розыгрыша турниров. Если это произойдет, то Лигу чемпионов автоматически должен выиграть «ПСЖ» (если же он войдет в Суперлигу, то турнир нужно будет просто отменять), а в Лиге Европы сразу провести финал между «Ромой» и «Вильярреалом».

ФИФА выразилась более аккуратно, выразив «неодобрение» данной затеи. В СМИ ходят слухи, что президент ФИФА Джанни Инфантино вел переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом и помог организации проекта.

Что касается болельщиков и незаинтересованных футболистов, то почти все были единодушны в своем мнении: Суперлига – зло, и она убьет мировой футбол. Проведение ее осудили Алекс Фергюсон, Гари Линекер, Деян Ловрен, премьер Великобритании Борис Джонсон, боец ММА Хабиб Нурмагомедов и многие другие. А Гари Невилл даже призвал руководство Английской премьер-лиги лишить организаторов Суперлиги всех очков и призовых.

Против создания Суперлиги выступил даже депутат и бывший тренер Валерий Газзаев, который и сам в свое время пытался организовать своеобразную суперлигу из клубов России и Украины.

Хотя другой депутат Игорь Лебедев, напротив, идею поддержал, заметив, что Суперлига добавит футболу зрелищности.

Как Суперлига коснется российского футбола?

Президент РПЛ Сергей Прядкин уже заявил, что российская лига встает в данном споре на сторону УЕФА. Впрочем, скорее всего, клубам из России в обозримом будущем участие в турнире не грозит. Единственная российская команда, которая хоть что-то может дать турниру, это «Зенит». А как он выступает в последних розыгрышах Лиги чемпионов, пожалуй, напоминать лишний раз не стоит.

Правда, с уходом топ-клубов у российских команд появится больше шансов на выход в плей-офф (на победу рассчитывать все же не стоит), а значит на большую сумму призовых.

Другое дело, будут ли у Лиги чемпионов большие призовые. Если раскол все же случится, и топ-клубы убегут в Суперлигу, очевидно, что и спонсоры потянутся к более статусному проекту.

Ну а если говорить глобально, то создание Суперлиги коснется напрямую абсолютно всех и может попросту смести футбол в том виде, в котором к нему привыкли.

Какие проблемы принесет создание Суперлиги?

В первую очередь организационные. Если турнир запустится уже в августе, возникнет вопрос с путевками в Лигу чемпионов. К примеру, в той же испанской ла лиге первые три места занимают участники Суперлиги. А значит, Лигу чемпионов надо отдавать местам с четвертого по седьмое. А в Англии и вовсе – третьему, четвертому, восьмому и десятому!

Что вообще будет с национальными чемпионатами? АПЛ уже высказалась против Суперлиги и пригрозила ее участникам исключением из розыгрыша турнира. Они теперь отправятся в чемпионшип? Или вовсе в первенства коллективов любителей физкультуры?

Что станет с чемпионатом Европы? В нем будут играть участники клубов Суперлиги. Или не будут? Сейчас мяч на стороне организаторов, и они могут банально запретить футболистам играть во всех соревнованиях УЕФА. Включая Евро.

Возникает вопрос проведения национальных кубков, которые тоже проходят на неделе – скорее всего, участники Суперлиги вынуждены будут от них отказаться, даже если их не исключат из чемпионатов. А для многих клубов национальные кубки — это едва ли не единственные реальные шансы на трофеи.

Кто, в конце концов, будет судить игры? Ведь основная работа арбитров связана с национальными чемпионатами и еврокубками, и их участие в Суперлиге может привести к санкциям от УЕФА.

Что будет в долгосрочной перспективе?

У «Диснея» был старый мультфильм, как герои «Утиных историй» Билли, Вилли и Дилли пожелали, чтобы Рождество никогда не кончалось. Поначалу они радовались и отмечали его каждый день, но довольно быстро им надоело праздновать: торжество банально приелось.

То же самое быстро произойдет и с Суперлигой. Регулярные встречи грандов будут поначалу радовать, но затем придет похмелье. Игры топ-клубов перестанут быть Событием, которое ждут месяцами. Сколько было шумихи вокруг недавнего эль класико! А ведь футбол – это не только 90 минут толкания мяча от ворот к воротам, а еще и ажиотаж вокруг него. Часто громкие дерби проходят тихо и скучно, но вытаскивает их атмосфера болельщицкого хайпа.

Кроме того, футбол лишится огромной доли сенсационных результатов, когда мелкие клубы отбирали очки у «гигантов» или даже выигрывали трофеи. Истории чемпионства «Лестера»-2015 или «Порту»-2004 до сих пор вдохновляют многих фанатов. А о победе «Рубина» над «Барселоной» в Казани слагают легенды.

Многие, кто видит в Суперлиге перспективы, приводят в пример закрытую баскетбольную Евролигу. Однако не стоит забывать, что футбол – более массовый вид спорта, а система футбольных еврокубков гораздо лучше проверена временем.

Стоит ли России ответить своей международной лигой?

Как говорилось в одном анекдоте: российское кино, перестань давать ответы Голливуду, он тебя ни о чем не спрашивает. Сейчас Россия организовать что-то подобное попросту неспособна. Если до известных событий, вариант российско-украинской лиги еще можно было обсуждать, то сейчас объединять РПЛ попросту не с кем. Если посмотреть на Евразийский экономический союз, то из Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии можно вытащить один, в лучшем случае два клуба, которые будут играть хотя бы на уровне российских середняков. БАТЭ и, возможно, за выживание поборется «Кайрат».

Суперлига уже точно состоится?

Пока не объявлен окончательный состав участников и календарь Суперлиги, все разговоры можно воспринимать как торги между ее основателями и УЕФА. Уже известно, что клубы обратились в суд с просьбой защитить от шантажа со стороны боссов европейского футбола. Но все же мяч на стороне УЕФА: союз имеет полное право наложить на клубы и игроков санкции, вплоть до запрета участвовать в Евро. Возможно, угрозой создания Суперлиги клубы хотят договориться о будущем формате Лиги чемпионов. Ведь они не могут не учитывать интересы фанатов, которые тоже в основной массе не в восторге от нового турнира и уже грозят его бойкотом. В любом случае конфликт богачей и власти в европейском футболе сейчас достиг точки кипения. У клубов еще есть время разрулить ситуацию, иначе от рубки столь густого леса полетят такие щепки, что мало не покажется никому. Гарет Бэйл, возвращавшийся в «Тоттенхэм» ради игровой практики перед Евро, точно захочет лишиться шанса поехать на турнир ради Суперлиги?