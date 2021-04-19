Российский футбольный клуб «Тамбов» обратился к президенту европейской Суперлиги и мадридского «Реала» Флорентино Пересу с просьбой взять клуб в новый турнир.
«Дорогой Флорентино Перес, у «Тамбова» очень мало шансов остаться в РПЛ на следующий сезон (особенно после выступления ФК «Уфа»). Мы открыты для предложения о выступлении в Суперлиге», — говорится в сообщении «Тамбова» в официальном «Твиттере» клуба.
Отметим, сейчас «Тамбов» располагается в зоне вылета в турнирной таблице РПЛ, команда набрала всего 13 очков в текущем розыгрыше чемпионата России и почти потеряла шансы на сохранение путевки в РПЛ.
Вчера стало известно о создании европейской Суперлиги с участием 12 топ-команд Европы.
Ну а что, английские клубы уже включили заднюю, так что теперь их есть кем заменить))